Opnieuw vrouw aangerand tussen Weesp en Diemen, extra cameratoezicht ingesteld

In de buurt van de Kanaaldijk tussen Weesp en Diemen heeft maandag opnieuw een aanranding plaatsgevonden, meldt AT5 woensdag. Afgelopen weken zijn meerdere vrouwen lastiggevallen of aangerand in diezelfde omgeving, bevestigde de politie eerder aan Het Parool. Agenten gaan extra surveilleren in de omgeving, en ook is er cameratoezicht ingesteld.

De meldingen die bij de politie binnen zijn gekomen over de incidenten in het gebied, gaan over vrouwen die werden lastiggevallen of zijn aangerand waarbij ze in hun billen zouden zijn geknepen. Afgelopen maandag vond er weer een zelfde incident plaats. De politie heeft nog geen verdachte in het zicht. Een woordvoerder laat aan AT5 weten dat het ook om meerdere verdachten kan gaan.

Begin dit jaar werden in Amsterdam ook meerdere vrouwen tijdens het hardlopen op hun billen geslagen door jongens op fatbikes. Esmee (27) was een van de slachtoffers:

1:44 Meldingen van billenslaan door jongens op fatbikes nemen toe in Amsterdam

Extra maatregelen

Amsterdam maakte vrijdag extra maatregelen bekend om geweld tegen vrouwen tegen te gaan. De aanpak was toegezegd na de moord op de 17-jarige Lisa uit Abcoude. Ze werd in augustus gedood op een donker fietspad in Duivendrecht, na een stapavond op het Leidseplein.

Onder meer de onveiligste fietsroutes, metrostations en andere plekken in de stad worden aangepakt. Bosjes worden gesnoeid en er komt meer verlichting. Ook komt er meer aandacht voor seksuele straatintimidatie in het uitgaansleven.