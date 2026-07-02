Amsterdam start proef met gps-apparaat om slachtoffers beter te beschermen

Amsterdam doet sinds 1 mei mee aan een proef met het zogeheten Slachtofferdevice. Het gaat daarbij om een gps-apparaatje dat gekoppeld is aan de enkelband van een verdachte of veroordeelde. Zodra de verdachte en het slachtoffer te dicht bij elkaar komen, wordt de reclassering gewaarschuwd en kan het slachtoffer maatregelen nemen om veilig te blijven. Ook de politie kan worden ingeschakeld met deze noodknop.

Dat schrijven burgemeester Femke Halsema en de wethouders Alexander Scholtes (stedelijke ontwikkeling) en Elise Moeskops (openbare ruimte) aan de gemeenteraad. De proef maakt deel uit van de extra maatregelen voor de veiligheid van vrouwen die het college had toegezegd na de moord op de 17-jarige Lisa uit Abcoude. Daar is 6 miljoen euro voor uitgetrokken.

Meer maatregelen

Er komt ook betere voorlichting voor slachtoffers over wat hun rechten zijn en hoe ze juridische hulp kunnen krijgen. Verder komt er extra toezicht en betere verlichting bij sportlocaties, om weer meer vrouwen en meiden veilig naar sportclubs te krijgen.

Veroordeelden krijgen soms een enkelband om als straf, zie je in bovenstaande video. Nu kan die dus ook worden gebruikt om slachtoffers te waarschuwen.

Voor mannen en jongens worden in de stadsdelen gesprekken georganiseerd, waarin het gaat over het voorkomen van geweld tegen vrouwen. Bij festivals komt er een mobiel loket, waar professionals met mannelijke bezoekers praten over het herkennen van en ingrijpen bij seksueel grensoverschrijdend gedrag.

De politie in Amsterdam traint om alerter te zijn op huiselijk geweld, stalking, femicide en het herkennen van waarschuwingssignalen. En het Openbaar Ministerie geeft prioriteit aan dergelijke zaken om ze sneller aan de rechter te kunnen voorleggen, aldus het college.