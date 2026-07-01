Halsema wil regels Koningsdag nog verder aanscherpen: 'Bezoekersaantal te hoog'

De aangescherpte maatregelen tijdens Koningsdag in Amsterdam hebben dit jaar geleid tot minder drukte, minder excessen en een veiliger verloop van het feest. Dat schrijft burgemeester Femke Halsema in een raadsbrief over de evaluatie van het verloop van afgelopen Koningsdag. Desondanks wil Halsema de regels voor de editie van volgend verder aanscherpen, met name in de binnenstad.

Voor het eerst golden er dit jaar strengere regels op Koningsdag in de hoofdstad. Zo was er onder meer een verbod op de verkoop van alcohol door mensen die daar geen vergunning voor hebben en was er een maximum voor het aantal mensen op boten. Dat maakte het voor de hulpdiensten behapbaarder. Ook uit gesprekken die de gemeente heeft gevoerd met ondernemers en bewoners kwam naar voren dat de situatie beter beheersbaar was.

Tijdens Koningsdag is het met name in het centrum van Amsterdam erg druk, zo is te zien in bovenstaande video.

'Alles kan en alles mag'

Desondanks is het imago van "alles kan en alles mag" volgens Halsema nog niet verdwenen en staat de veiligheid door het gedrag van sommige bezoekers nog altijd onder druk. Daarnaast was ook het bezoekersaantal nog te hoog. Zo'n 125.000 mensen trokken naar de binnenstad, en de gemeente ontving klachten over een tekort aan toiletvoorzieningen, slecht hekwerk en overlast door illegale feesten.

De gemeente wil onder meer kijken of er officiële evenemententerreinen in de binnenstad kunnen worden ingericht, waardoor drukte beter beheersbaar moet worden en beveiliging en hulpverlening centraler te werk kunnen gaan. Ook wil Halsema laten onderzoeken of er strengere eisen gesteld kunnen worden voor vergunningen voor drukke plekken om daarmee populaire evenementen te stimuleren om naar een rustiger deel van de stad te verhuizen.