Politie grijpt in bij extreme drukte op Koningsdag Amsterdam

De drukte op Koningsdag in Amsterdam liep op sommige plekken zo hoog op dat ingrijpen van de politie nodig was. In de Reestraat liet de politie in de vroege avond de muziek stilleggen om de toestroom van feestgangers te beperken. Volgens de politie werd het te druk en kwam de doorstroming in gevaar.

"We zagen dat de drukte zodanig begon op te lopen, dat de doorstroom werd belemmerd. Dat kan onveilig zijn, want de hulpdiensten moeten er wel door kunnen", zegt een woordvoerster. Door de muziek uit te zetten, werd het volgens haar vanzelf rustiger.

Ook op het Leidseplein liep het uit de hand. Daar kwam de Mobiele Eenheid in actie om de menigte in beweging te krijgen. Dat lukte, al bleef het er druk. Op het Bijlmerplein en de Bloemgracht was het zelfs zo vol dat er geen mensen meer bij konden. De gemeente riep op om die plekken te mijden en elders Koningsdag te vieren.

Ook drukte in treinen en op stations

Niet alleen in de stad zelf was het druk, ook op stations en in treinen stond het vol. De NS ziet dat veel feestvierders weer naar huis gaan, vooral vanuit steden met grote evenementen zoals Breda en Eindhoven. De vervoerder verwacht dat de drukte nog uren aanhoudt.

Reizigers wordt aangeraden om goed op de laatste vertrektijden te letten. Op stations als Breda en Arnhem zijn toegangscontroles, waarbij reizigers hun kaartje moeten laten zien.

Volgens de NS is de sfeer goed en blijven de treinen relatief schoon. Tijdens Koningsnacht was er minder extreme vervuiling dan vorig jaar, mede doordat zo'n honderd extra schoonmakers zijn ingezet.