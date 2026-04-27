NVWA grijpt in op Koningsdag om onveilig eten op vrijmarkt

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is op Koningsdag druk bezig geweest met controles op eten en drinken op vrijmarkten. Daarbij gaat het op meerdere plekken mis, vooral bij het koel houden van vlees en ander bederfelijk voedsel.

Zeventien inspecteurs waren op pad en controleerden in totaal 106 verkooppunten. Dat leidde tot zes boetes en 36 officiële waarschuwingen. Drie particulieren die eten verkochten, kregen een verbod om daarmee door te gaan. De boetes kunnen oplopen tot 1050 euro, laat een woordvoerder weten.

Volgens de NVWA kan voedsel snel bederven als het niet goed wordt gekoeld. "Als mensen onder tentjes staan waar de zon op schijnt, kan de temperatuur snel oplopen", zegt een woordvoerder. In sommige gevallen kunnen verkopers het probleem nog oplossen, bijvoorbeeld door alsnog voor goede koeling te zorgen.

Ook op hygiëne en het vermelden van allergenen gaat het regelmatig mis. Daarom delen inspecteurs flyers uit met uitleg over de regels.

De voedselcontroles zijn dit jaar weer terug van weggeweest. Vorig jaar voerde de NVWA ze niet uit om financiële redenen.

