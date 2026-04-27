Pleinen in grote steden tjokvol met feestvierders op Koningsdag

Evenementen

Vandaag, 15:51 - Update: 52 minuten geleden

Nederland kleurt oranje op Koningsdag en dat is te merken op verschillende pleinen in grote steden door het land. Op meerdere plekken is het inmiddels zo druk dat mensen wordt gevraagd weg te blijven. In onder andere Utrecht, Eindhoven en Breda grijpen gemeenten in om de drukte te reguleren, terwijl de sfeer volgens woordvoerders over het algemeen goed blijft.

Als vanouds is het ook deze Koningsdag weer druk in de Amsterdamse binnenstad, ondanks de oproep van de gemeente Amsterdam en burgemeester Halsema omdat dit jaar vooral niet naar Amsterdam te komen en het in de eigen stadsdeel te vieren. Op het Bijlmerplein en in de Reestraat en de Bloemgracht in het centrum passen er geen mensen meer bij. "Kom niet meer naar deze plekken toe en vier Koningsdag ergens anders", zegt de gemeente.

Het koninklijke gezin was maandagochtend en -middag te gast in Dokkum, waar zij een rondleiding kregen door de Friese stad. In de video hierboven vertellen zij over hun schaatstochtje:

In Utrecht zijn het Stadhuisplein en het Oudkerkhof volgelopen. Daar mogen geen nieuwe feestvierders meer bij. Ook op de Neude en het Janskerkhof wordt het steeds drukker. Wie nog een plek zoekt, kan volgens de gemeente terecht op het Domplein en Vredenburg.

Passen en meten

In Eindhoven zijn het Stadhuisplein en het Begijnenhof afgesloten voor nieuwe bezoekers. Op andere plekken, zoals bij de Paterskerk en in Strijp-S, is nog wel ruimte. Een woordvoerder noemt de situatie "prima" en spreekt van een gezellige drukte.

Ook in Breda is het passen en meten. De Havermarkt zit vol en daar geldt inmiddels het principe: één persoon erin, één persoon eruit. Op andere plekken in de stad, zoals de Haven, Sint Janstraat en het Kasteelplein, kunnen feestvierders nog terecht. Op het Chasséveld trekt het 538 Koningsdag-festival veel publiek.

Drukte op het spoor is beheersbaar

Niet alleen op straat is het druk. In de treinen is het volgens de NS "druk maar beheersbaar". Vooral richting grote steden en evenementenlocaties neemt de drukte toe. "Het verloopt naar behoren, de stations kleuren oranje", aldus een woordvoerder.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

