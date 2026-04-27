Koningshuis deelt gezinsfoto: 'We hebben er zin in! We sjogge der nei út!'

Vandaag, 10:32
Het Koninklijk Huis heeft een nieuwe foto gedeeld van de koninklijke familie op Koningsdag. Daarop is te zien dat ze klaar zijn voor het grote feest in Dokkum, waar de viering plaatsvindt.
Bij de foto schrijft het koninklijk huis: "Dokkum, we hebben er zin in! We sjogge der nei út!" De familie loopt straks door de Friese stad, waar ze het verhaal van Dokkum en de regio te zien krijgen.
De koninklijke familie bezoekt de stad vanwege de 59e verjaardag van koning Willem-Alexander.