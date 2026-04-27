Zo volg je Koningsdag de hele dag op tv

De koning en koningin vieren Koningsdag dit jaar voor het eerst in Friesland. Voor de verjaardag van Willem-Alexander is dit jaar voor Dokkum gekozen. Groot feest dus daar, maar mogelijk niet het grootste oranjefeest van ons land. Naar eigen zeggen verzorgt Radio 538 ook dit jaar weer het grootste Koningsdagfeest met 538 Koningsdag. Zowel het bezoek van de Oranjes aan Dokkum als het 538-feest zijn live op tv te volgen.

Bij de NOS op NPO 1 is het bezoek aan Dokkum live te zien vanaf 10.50 uur. Royaltykenner Sandra Schuurhof spreekt de koninklijke familie ook, beelden daarvan zijn maandag te zien in SBS6-uitzendingen van Hart van Nederland en Shownieuws.

Het 538-feest volg je op SBS6, SBS9 en Radio 538. 538 Koningsdag 2026 is van 12.00 tot 23.00 uur live te volgen via Radio 538, het YouTube-kanaal van Radio 538 en van 12.00 tot 17.50 uur op SBS6 en daarna tot 23.00 uur op SBS9. Of via onderstaande video: