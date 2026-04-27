LIVE: Koninklijke familie aangekomen in Dokkum

Koninklijk Huis

Vandaag, 08:01 - Update: 8 minuten geleden

De eerste koopjesjagers hebben al wat gescoord op de vrijmarkten door het land. En sommigen waren er al heel vroeg bij. In Friesland is het koningspaar zondagavond onder luid applaus ontvangen bij het hotel waar de koning en koningin de nacht doorbrengen voorafgaand aan hun bezoek aan Dokkum. Heel Nederland kleurt oranje en alle belangrijkste updates lees je in dit overzichtsartikel. Dit artikel wordt gedurende de dag aangevuld.

10.05 - Koninklijke familie komt aan in Dokkum

De koninklijke familie is inmiddels aangekomen in het centrum van Dokkum.

Koninklijke familie viert Koningsdag in Dokkum. Beeld: ANP

10.57 - Gezin vertrekt uit hotel

De bus met de koninklijke familie is kort na 10.30 uur vertrokken uit Hurdegaryp richting Dokkum, waar veel mensen stonden te wachten om een glimp op te vangen.

10.32 - Het Koninklijk Huis heeft een nieuwe gezinsfoto gedeeld

Bij de foto schrijft het gezin: "Dokkum, we hebben er zin in! We sjogge der nei út!"

Koningshuis deelt gezinsfoto. Beeld: RVD

10.22 - Giet it oan?

Veertig jaar nadat hij de Elfstedentocht reed, keert Willem-Alexander terug naar de plek waar hij toen over het ijs gleed. De vraag die daar rondzingt: bindt hij maandag opnieuw de schaatsen onder?

9.54 - Frisse Koningsdag op sommige plekken

Benieuwd of je maar beter je oranje jas aan kunt trekken? Meteoroloog Robert de Vries vertelt het je in deze video:

9.33 - Eerste treinreizigers onderweg

De eerste bezoekers van koningsdagevenementen zijn al met de trein onderweg, ziet de NS. Volgens de vervoerder komt de reizigersstroom rustig op gang. "De vroege vogels zijn nu op pad, maar de grote stroom verwachten we aan het einde van de ochtend en begin van de middag", zegt een woordvoerder.

De NS rijdt met een speciale Oranjedienstregeling met extra en langere treinen. Dokkum, waar koning Willem-Alexander zijn 59e verjaardag viert, heeft geen station en is alleen per bus bereikbaar. Dat zorgt nog niet voor extra drukte op station Leeuwarden.

9.29 - Koninklijke route

Royaltydeskundige Sandra Schuurhof laat zien welke route de koninklijke familie straks door Dokkum aflegt:

8.40 - Eerste mensen langs kant voor koninklijke familie

De eerste mensen in Dokkum hebben zich inmiddels verzameld langs de route waar de koninklijke familie later zal langslopen.

8.27 - Bakker Dokkum bakt zich suf

Voor veel mensen hoort het er gewoon bij: een oranje tompouce op Koningsdag. Bij bakker Roelof de Jong in het centrum van Dokkum vliegen ze dan ook al vroeg over de toonbank:

8.10 - Premier feliciteert koning

Rob Jetten feliciteert koning Willem-Alexander met zijn 59e verjaardag en wenst hem, zijn gezin en heel Nederland een mooie en gezellige Koningsdag in Dokkum.

6.00 - Vroege vogels op drukbezochte vrijmarkt Driebergen

In alle vroegte komt Driebergen al tot leven voor de jaarlijkse koningsmarkt. Nog voor zonsopgang rollen de eerste kleedjes uit en worden kramen opgebouwd, terwijl verkopers hun spullen uitstallen en koopjesjagers meteen op zoek gaan naar de beste vondsten. Lees hier meer.

22.30 - Koningspaar enthousiast ontvangen

De afstand van hun woonplaats Den Haag naar Dokkum is behoorlijk, en daarom brachten Willem-Alexander en Máxima de nacht alvast door in Friesland. Bij het hotel werden ze zondagavond enthousiast ontvangen.

