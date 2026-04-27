Verkopers trekken alles uit de kast op vrijmarkt Driebergen

In alle vroegte komt Driebergen al tot leven voor de jaarlijkse koningsmarkt. Nog voor zonsopgang rollen de eerste kleedjes uit en worden kramen opgebouwd, terwijl verkopers hun spullen uitstallen en koopjesjagers meteen op zoek gaan naar de beste vondsten.

De koningsmarkt in Driebergen is na Utrecht de grootste vrijmarkt van de provincie en trekt ieder jaar tienduizenden bezoekers. Dat zijn er zelfs meer dan het aantal inwoners van het dorp zelf.

Hart van Nederland-verslaggever Lars van Blijderveen is erbij en spreekt met verkopers die hun eerste klanten al binnen hebben.