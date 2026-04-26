Beatrix als hippie op gevel Jordanees café: ‘Make love, not war’

Café De Blaffende Vis in de Jordaan pakt dit jaar weer uit met een opvallend beeld voor Koningsdag: prinses Beatrix als vrolijke hippie. Op de 15 meter hoge gevel staat ze met een peaceteken en de tekst ‘Make love, not war’.

Volgens mede-eigenaar Jort Vis was de keuze niet makkelijk. “De krant staat vol ellendig nieuws en oorlog,” zegt hij tegen Het Parool. Daarom koos het café voor iets positiefs.

'Fleurigste beeld'

Het ontwerp, met de tekst ‘BeA Hippie’, komt van een vaste groep stamgasten en oud-barmedewerkers. “We wilden dit jaar een beeld maken van hoe we het graag wél zouden zien,” zegt Vis tegen de krant. “Ik denk dat het het fleurigste beeld is dat we in tijden op de gevel hebben gehad.”

Ook eerdere edities trokken aandacht. Vorig jaar verwees de gevel naar de ‘lintjesgate’ rond Marjolein Faber, met een groot beeld van Willem-Alexander. Een jaar eerder stond hij afgebeeld als Joost Klein, naast een hakkende Máxima, met de tekst ‘Heel Holland Hakt’.