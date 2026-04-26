Dokkum maakt zich op voor Koningsdag, alle ogen op schaatsende koning

In Dokkum wordt op de dag voor Koningsdag keihard gewerkt. Routes worden gecontroleerd, hekken rechtgezet en alles wordt tot in detail nagelopen. De stad maakt zich op voor een grote toestroom bezoekers en natuurlijk het bezoek van de koninklijke familie.

De grote blikvanger ligt in de gracht bij de Vleesmarkt: een ijsbaan van 500 vierkante meter. Precies veertig jaar nadat hij de Elfstedentocht reed, is Willem-Alexander weer terug op de plek waar hij toen over het ijs gleed. En nu is natuurlijk de grote vraag: bindt hij maandag weer de schaatsen onder? Als het aan de Dokkumers ligt, in ieder geval wel.

Op bovenstaande video is te zien hoe Dokkum zich tot het laatste moment klaarmaakt voor Koningsdag.