Koningsdag staat voor de deur: dit kun je dit jaar verwachten

Maandag is het weer zover: Koningsdag. Dorpen en steden zullen volop versierd zijn met oranje vlaggetjes. Dit jaar bezoekt de koninklijke familie Dokkum. Een bijzondere plek voor de koning, want 40 jaar geleden schaatste hij door deze Friese stad tijdens de Elfstedentocht. Het belooft een speciale dag te worden voor hem, maar wat kunnen Nederlanders zelf verwachten op 27 april? Hart van Nederland zet het op een rij.

Keningsdei, zoals Koningsdag in het Fries wordt genoemd, valt dit jaar op een maandag. Het bezoek van de koninklijke familie begint omstreeks 11.00 uur. De route is inmiddels bekend. Ze komen 's ochtends aan bij de Bonifatiusfontein aan de Bronlaan. Vervolgens lopen ze over de Strobosserweg en via de Woudpoortsbrug naar het centrum van de stad. Vanaf De Zijl vervolgen ze de route naar de Vleesmarkt en eindigen ze op de Helling.

Dokkum is al een hele tijd druk bezig met de voorbereidingen voor het grote feest.

Aangescherpte regels Amsterdam

Niet alleen Dokkum zal een druk bezochte plek zijn tijdens Koningsdag. Ook onze hoofdstad zal deze dag volstromen met mensen die komen feesten, spullen komen (ver)kopen op de vrijmarkt of gezellig komen kuieren in de versierde straatjes. Volgens de gemeente is het inmiddels zó druk dat de stad "uit zijn voegen barst". Daarom neemt de gemeente verschillende maatregelen.

Maatregelen tijdens Koningsdag 2026 in Amsterdam De Westerstraat en Noordermarkt worden in 2027 een evenemententerrein, maar dit jaar zet de gemeente hier tijdens Koningsdag al particuliere toezichthouders in.

De drukte wordt de hele dag gemonitord.

Tijdens Koningsdag 2026 geeft de gemeente voorrang aan het aanpakken van illegale alcoholverkoop en illegale feesten. Ze worden hierin ook strenger. Er kunnen hogere boetes worden gegeven om het gevoel "alles kan en mag" tegen te gaan.

Betaalde festivals wil de gemeente aantrekkelijker maken door de eindtijd te verlengen naar 22.00 uur waar mogelijk.

Er zullen meer fiets-EHBO-teams aanwezig zijn in de binnenstad, zodat de ambulancedienst ontlast kan worden.

Tijdens Koningsdag mogen er maximaal twaalf personen plus de schipper op een boot. Er wordt geen uitzondering gegeven.

Horeca ziet prijsdruk

In aanloop naar Koningsdag verwacht Koninklijke Horeca Nederland (KHN) dat prijzen voor eten en drinken op sommige plekken hoger kunnen uitvallen, al verschilt dat per ondernemer. "De kostprijs van een drankje of gerecht wordt niet alleen bepaald door een evenement, maar door het totale bedrag aan vaste en wisselende kosten zoals inkoop-, energie- en personeelskosten", zegt Marijke Vuik, voorzitter van de brancheorganisatie.

Ze voegt daaraan toe dat door de spanningen in Iran en de belastingverhoging op alcohol prijzen nog meer onder druk zijn komen te staan. Tegelijk zegt KHN dat er geen vaste prijzen in het hele land zijn: "De ondernemer bepaalt uiteindelijk zelf per product de prijs op Koningsdag."

Extra handhaving

De politie heeft op Koningsdag vaak de handen vol aan dronken feestvierders en wildplassers. Dit jaar gaat de politie ook extra handhaven op illegale alcoholverkoop en illegale straatfeesten.

Over eventuele extra inzet doet de politie geen uitspraken. "Elk evenement bekijken we of er extra politie-inzet nodig is. Dat doen we ook bij Koningsdag. Of er daadwerkelijk meer politie op straat is, doen wij geen uitspraken over", aldus een woordvoerder.