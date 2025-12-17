Koningsdag in Amsterdam moet 'beter beheersbaar' worden: dit wil Halsema veranderen

De binnenstad van Amsterdam moet tijdens Koningsdag beter beheersbaar worden. Dat schrijft burgemeester Femke Halsema in een brief aan de gemeenteraad, waarin ze een nieuwe aanpak voor de feestdag uiteenzet. Volgens haar is Koningsdag in het centrum uitgegroeid tot een moeilijk beheersbaar openluchtfestival, waarbij de risico’s te groot zijn geworden voor bezoekers, bewoners en hulpverleners.

Dat Halsema de viering wilde aanpakken, was al bekend. Er lagen meerdere scenario’s voor een nieuwe aanpak op tafel, waaronder opties voor 'intensief ingrijpen'. De burgemeester benadrukt echter dat het belangrijk is "dat er ruimte blijft om feest te vieren, ook in de binnenstad".

Tijdens de afgelopen editie werd het op sommige plekken in de stad zó druk, dat de gemeente mensen opriep niet meer naar het centrum te komen:

0:43 Drukte in centrum Amsterdam door Koningsdag

Begrensde festivalterreinen

Halsema wil dat delen van het centrum worden aangewezen als "begrensde festivalterreinen", zoals de Westerstraat en de Noordermarkt. Op die plekken is volgens haar ruimte voor een afgebakend feestterrein. "Daarbuiten niet", aldus de burgemeester van Amsterdam.

Daarnaast wil zij minder bezoekers van buiten de stad verwelkomen. Ook wil Halsema de eindtijd van festivals aan de rand van de stad verruimen tot 22.00 uur. Verder schrijft ze dat EHBO-teams straks per fiets actief zullen zijn in de stad en dat illegale alcoholverkoop en straatfeesten strenger worden aangepakt.

Enorme drukte en alcoholmisbruik

Het evenement in de hoofdstad staat onder druk door onder meer de enorme drukte en het alcoholmisbruik. "De druk op de uitvoerende partijen neemt toe", schrijft Halsema. De afgelopen editie van Koningsdag in Amsterdam kende veel incidenten. De ambulancedienst rapporteerde toen een "onbeheersbaar aantal meldingen", met tientallen spoedmeldingen die in de wacht stonden.

Of deze nieuwe invulling van Koningsdag al kan worden ingevoerd bij de komende editie, wordt nog bekeken. Hoe dan ook vraagt "daadwerkelijke verandering een meerjarige aanpak", aldus Halsema.