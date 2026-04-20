Drie demonstraties aangemeld bij bezoek koning Dokkum: 'Groter dan ooit'

Vandaag, 19:58

Rond het bezoek van koning Willem-Alexander aan Dokkum zijn drie demonstraties aangemeld. Dat laat een woordvoerder van de gemeente Noardeast-Fryslân weten. In deze Friese gemeente ligt Dokkum, waar de koninklijke familie maandag Koningsdag viert.

De gemeente geeft aan dat demonstraties die vooraf zijn aangemeld een vaste plek krijgen langs de route. Die plek ligt "binnen hoor- en zichtafstand van de koninklijke familie", aldus de woordvoerder.

Om welke demonstraties het precies gaat, maakt de gemeente niet bekend. Wel is duidelijk dat in ieder geval Republiek, voorheen het Republikeins Genootschap, naar Dokkum wil komen om te protesteren. Deze groep laat zich vaker zien op Koningsdag en kondigde eerder aan het dit jaar "groter dan ooit" aan te pakken.

Keningsdei

Dokkum staat al vanaf vrijdagavond in het teken van Keningsdei, zoals Koningsdag in het Fries heet. In het weekend zijn er optredens van onder anderen Kraantje Pappie en Samuel Welten.

Op Koningsdag zelf is er na het bezoek van de koning nog meer muziek. Dan staan onder anderen Miss Montreal, Marco Schuitmaker en De Kast op het podium.

Door ANP

