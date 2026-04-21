Extra treinen en bussen voor feestvierders op Koningsdag

Meerdere vervoersbedrijven zetten extra materieel in tijdens Koningsnacht en Koningsdag. Zo zet Qbuzz extra bussen in voor reizigers die naar Dokkum willen reizen, waar Koning Willem-Alexander en zijn gezin dit jaar te gast zijn. De Friese stad beschikt namelijk niet over een treinstation.

Op Koningsdag breidt Qbuzz de dienstregeling ook uit met extra ritten tot in de late avond. Verder komt Arriva tijdens koningsnacht en op Koningsdag met extra en langere treinen en meer bussen op verschillende trajecten. Voor het eerst rijdt er ook een speciale koningsnachttrein van Zwolle naar Amsterdam.

Oranjedienstregeling

De NS maakte eerder deze maand de zogeheten Oranjedienstregeling bekend, met op sommige trajecten meer en langere treinen. Zo rijden er tijdens koningsnacht meer treinen rond Utrecht en Den Haag. Verder worden in een aantal drukke steden extra maatregelen genomen. Zo zijn de stations Amsterdam RAI en Amsterdam Science Park op Koningsdag de hele dag afgesloten.