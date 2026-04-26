Campings rond Dokkum stromen vol voor Koningsdag

Dokkum maakt zich op voor een drukke Koningsdag. In aanloop naar het grote feest zijn de overnachtingsplekken zijn schaars. Hotels zitten vol en ook campings in de omgeving zijn helemaal volgeboekt.

Zelfs buiten de stad is het zoeken naar een plekje. Op campings in dorpen als Damwoude staan de velden vol met tenten en caravans. Vanaf daar is het maar een kwartiertje fietsen naar Dokkum, en dat maakt het een populaire uitvalsbasis.

De sfeer zit er al goed in, zoals je ziet in de reportage hierboven.