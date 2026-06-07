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Partner die alles bepaalt: 1 op de 7 Nederlandse vrouwen maakte het mee

Panel

Vandaag, 22:56

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Een man die vooral werkt en een vrouw die meer thuis en met de kinderen bezig is: veel Nederlanders vinden dat geen probleem, zolang beide partners daar zelf voor kiezen. Dat blijkt uit representatief onderzoek onder het Hart van Nederland Panel. 72 procent vindt zo'n traditionele rolverdeling binnen een relatie oké als het vrijwillig gebeurt.

Maar zodra een vrouw minder te zeggen heeft dan een man, trekt een grote meerderheid de grens. Meestal gaat het hierbij om de opvatting dat de man beter geschikt is om de verantwoordelijkheid te dragen en daarmee de keuzes te maken voor wat de vrouw doet. 70 procent vindt dat zulke conservatieve man-vrouwopvattingen niet thuishoren in Nederland, en nog eens 24 procent noemt het zorgelijk, al vinden ze dat zulke opvattingen privé moeten kunnen.

Vrouwen herkennen het vaker

De helft van de Nederlanders zegt in de eigen omgeving weleens te hebben gezien dat iemand in een relatie minder vrijheid of zeggenschap had dan de ander. Vooral vrouwen herkennen zulke situaties. 56 procent van de vrouwen zegt bij zichzelf of in de omgeving te hebben meegemaakt dat iemand in een relatie minder vrijheid of zeggenschap had. Denk bijvoorbeeld aan situaties waarin een vrouw minder vrij is om zelf keuzes te maken over werk, opleiding, geld, kleding, sociale contacten of uitgaan.

14 procent van de vrouwen zegt dat zij zelf in een relatie minder vrijheid of zeggenschap had dan haar partner. Dat is ongeveer 1 op de 7 Nederlandse vrouwen.

Mannen moeten elkaar aanspreken

Zulke denkbeelden over mannen en vrouwen raken aan een bredere discussie over grenzen, respect en gelijkwaardigheid. Want hoe spreek je iemand aan als een grap, opmerking of houding over vrouwen over de grens gaat? Regeringscommissaris Mariëtte Hamer wil daar de komende tijd meer mannen bij betrekken.

Woensdagavond brengt Hamer in Den Haag ruim zestig mannen samen voor de campagne Man, zeg er wat van!. Zij vormen het begin van een grotere groep mannen die elkaar moet helpen aanspreken op ongewenst of vrouwonvriendelijk gedrag.

"Voor een écht kantelpunt is naast de stem en inzet van vrouwen ook een groeiende groep mannen nodig, die verantwoordelijkheid neemt en leiderschap toont in deze beweging", zegt Hamer.

In bovenstaande reportage zie je onder meer mbo-docent Jaser, die met zijn leerlingen praat over grenzen, respect en de invloed van online figuren als Andrew Tate.

Door Redactie Hart van Nederland

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