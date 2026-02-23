'Medewerker zorginstelling verdacht van seksueel grensoverschrijdend gedrag'

Bij zorgboerderij De Groote Modderkolk van zorginstelling DeSeizoenen in Loenen is een medewerker op non-actief gesteld na meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat meldt Omroep Gelderland. De politie onderzoekt de zaak, er zijn meerdere aangiftes gedaan.

De zaak kwam eind november aan het rollen door een melding van een collega. “Het grensoverschrijdende gedrag kwam aan het licht, nadat een collega dit signaleerde en verder onderzocht. Daarna zijn meteen stappen ondernomen", verklaart de zorginstelling aan Omroep Gelderland. Het bestuur deed aangifte en schakelde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in.

Meerdere aangiftes

Volgens de regionale omroep kwamen na de eerste melding meer incidenten naar voren. De politie bevestigt het onderzoek. “Er zijn geen aanhoudingen verricht", zegt een woordvoerder. De zorginstelling stelt dat de medewerker een geldige VOG had en zegt: “Grensoverschrijdend gedrag wordt door ons niet getolereerd."

Op de zorgboerderij wonen ongeveer tien volwassenen met een verstandelijke beperking.