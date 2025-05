Medewerkers zorginstelling Bodegraven ontslagen om vernederen cliënten

Zes medewerkers van een zorginstelling Bodegraven zijn ontslagen om het vernederen van cliënten. Dat laat zorggroep Sirjon, waar de woonlocatie onder valt, weten. De zorggroep doet ook aangifte.

De medewerkers vernederden cliënten met een ernstige verstandelijke beperking en filmden dat. De beelden deelden ze in een besloten groep op Snapchat. De incidenten vonden plaats op woonlocatie De Akker, onderdeel van de reformatorische zorgorganisatie Sirjon. De bewoners van de woongroep hebben een ernstige verstandelijke beperking en hebben de geestelijke vermogens van een kind van 0 tot 3 jaar. Sommigen hebben ook een vorm van autisme.

Omvang groter

Volgens Sirjon zijn de zes medewerkers gehoord. Op basis daarvan zijn volgens de zorgorganisatie "dringende redenen vastgesteld voor ontslag". De medewerkers waren al geschorst. De zorggroep meldt ook dat er signalen zijn dat de Snapchatgroep al sinds 2019 bestaat en dat de omvang ervan "iets groter was dan aanvankelijk gedacht". Beelden zijn mogelijk ook "op beperkte schaal" buiten de groep gedeeld. Het feitenonderzoek dat al was gestart, wordt daarom "verdiept en uitgebreid in tijd en omvang".

"Vanuit ons christelijk perspectief geloven we in genade en vergeving", stelt directeur Jan van Ginkel van Sirjon. "Tegelijk vraagt deze situatie om recht te doen aan wie kwetsbaar is. Vergeving sluit gerechtigheid niet uit. In dit geval betekent dat: duidelijke grenzen stellen en verantwoordelijkheid nemen. Na het onderzoek en alles wat er is gebeurd, is dit de enige juiste stap. Dit gedrag staat haaks op alles waar wij als organisatie voor staan. Wat gebeurd is, vinden wij verschrikkelijk voor onze cliënten en hun vertegenwoordigers met wie wij in nauw contact staan."

Dat de organisatie aangifte doet, heeft er volgens Van Ginkel mee te maken dat het gaat om "ernstige schendingen van de privacy van kwetsbare mensen". Het is volgens hem aan de politie en het OM "om dit nader te onderzoeken".

