Zorgmedewerkers vernederen cliënten met verstandelijke beperking, delen beelden via Snapchat

Zes medewerkers van een zorginstelling in het Zuid-Hollandse Bodegraven hebben cliënten met een ernstige verstandelijke beperking vernederd en daar beelden van gemaakt. De filmpjes werden gedeeld in een besloten groep op Snapchat. De incidenten vonden plaats op woonlocatie De Akker, onderdeel van de reformatorische zorgorganisatie Sirjon.

De organisatie heeft de betrokken medewerkers per direct geschorst. Bestuursvoorzitter Jan van Ginkel bekeek de beelden afgelopen zaterdag en noemt ze “respectloos en vernederend”. Volgens hem bevatten de filmpjes geen seksuele handelingen, maar wel expliciet en schokkend materiaal. Sommige video's dateren van negen maanden geleden.

Ouders verdrietig

Hoeveel cliënten slachtoffer zijn geworden, is niet bekendgemaakt. Orthopedagogen onderzoeken of het gedrag van bewoners veranderd is en of dit te herleiden is tot het maken van de beelden. "Ook zullen bewoners merken dat zes vaste gezichten ineens verdwenen zijn," aldus Van Ginkel. "Dat vraagt om zorgvuldige communicatie."

De ouders van de bewoners zijn maandag ingelicht. “Geschokt, boos, verdrietig, teleurgesteld, die emoties hoor ik, en die voel ik zelf ook,” zegt Van Ginkel.

Sirjon onderzoekt hoe besloten de Snapchatgroep precies was en sluit niet uit dat het ledenaantal eerder groter was. De groep medewerkers op De Akker bestaat uit 24 mensen; volgens de organisatie zijn de overige collega’s eveneens diep geraakt.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Goed opgeleid

Opvallend is dat de geschorste medewerkers als ervaren en goed opgeleid te boek staan. "Dat maakt het extra pijnlijk," aldus Van Ginkel.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Autoriteit Persoonsgegevens zijn inmiddels op de hoogte gesteld. Sirjon sluit niet uit dat er aangifte bij de politie wordt gedaan zodra het interne onderzoek is afgerond.

De bewoners van De Akker functioneren op het cognitieve niveau van kinderen van 0 tot 3 jaar. Sommigen hebben daarnaast autisme en zijn volledig afhankelijk van begeleiding en zorg.

ANP