Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Politiechef Limburg geschorst om seksuele en racistische opmerkingen

Politiechef Limburg geschorst om seksuele en racistische opmerkingen

Crime

Vandaag, 17:55

Link gekopieerd

Een teamchef van de politie in Limburg is geschorst vanwege mogelijk seksueel grensoverschrijdende en racistische opmerkingen. De politie laat donderdag weten dat er een disciplinair onderzoek naar de man loopt. Ook wordt onderzocht of hij politiesystemen op een onjuiste manier heeft gebruikt.

Tijdens het onderzoek mag de teamchef niet werken en is hij niet welkom in politiegebouwen. De politie wil niet zeggen in welk deel van Limburg hij werkzaam is. Ook is nog onduidelijk hoe lang het onderzoek zal duren en of er een formele klacht is ingediend.

Onvoldoende gescheiden

Volgens de politie heeft de man mogelijk werk en privé onvoldoende gescheiden bij het raadplegen van politiesystemen. “Zoals de afgelopen dagen in het nieuws was, hebben misschien wel 1.700 agenten gezocht naar informatie over de moord op Lisa. Met die zaak heeft dit absoluut niets te maken, maar in die hoek moet je het wel zoeken”, aldus een woordvoerder.

Minister Van Weel reageerde woensdag op de onterechte inzage in het dossier:

Minister Van Weel reageert op onterechte inzagen dossier vermoorde Lisa
0:53

Minister Van Weel reageert op onterechte inzagen dossier vermoorde Lisa

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Lees ook

Invalkracht (66) verdacht van ontucht met kinderen in Amsterdam
Invalkracht (66) verdacht van ontucht met kinderen in Amsterdam
OM: 18 kinderen in beeld in zaak tegen conciërge Zoetermeer
OM: 18 kinderen in beeld in zaak tegen conciërge Zoetermeer

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.