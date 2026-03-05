Politiechef Limburg geschorst om seksuele en racistische opmerkingen

Een teamchef van de politie in Limburg is geschorst vanwege mogelijk seksueel grensoverschrijdende en racistische opmerkingen. De politie laat donderdag weten dat er een disciplinair onderzoek naar de man loopt. Ook wordt onderzocht of hij politiesystemen op een onjuiste manier heeft gebruikt.

Tijdens het onderzoek mag de teamchef niet werken en is hij niet welkom in politiegebouwen. De politie wil niet zeggen in welk deel van Limburg hij werkzaam is. Ook is nog onduidelijk hoe lang het onderzoek zal duren en of er een formele klacht is ingediend.

Onvoldoende gescheiden

Volgens de politie heeft de man mogelijk werk en privé onvoldoende gescheiden bij het raadplegen van politiesystemen. “Zoals de afgelopen dagen in het nieuws was, hebben misschien wel 1.700 agenten gezocht naar informatie over de moord op Lisa. Met die zaak heeft dit absoluut niets te maken, maar in die hoek moet je het wel zoeken”, aldus een woordvoerder.

Minister Van Weel reageerde woensdag op de onterechte inzage in het dossier: