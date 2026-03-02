Invalkracht (66) verdacht van ontucht met kinderen in Amsterdam

Een 66-jarige invalkracht op een kinderdagverblijf in Amsterdam wordt verdacht van het onzedelijk betasten van twee jonge kinderen. Dat meldt het Openbaar Ministerie. De man, afkomstig uit Almere, zit sinds eind november vast in voorarrest.

Volgens het OM wordt hij niet alleen vervolgd voor ontucht, maar ook voor het maken van kinderporno. Daarbij zouden nog twee andere kinderen betrokken zijn. Het gaat om beelden waarop seksuele handelingen te zien zouden zijn.

Daarnaast meldt het Openbaar Ministerie dat nog negen andere kinderen slachtoffer zijn geworden. Van hen zijn naaktfoto's gemaakt. Op die beelden zijn geen seksuele handelingen te zien, maar het OM ziet ook dit als strafbaar feit.

Meerdere slachtoffers

De man werd aangehouden nadat de vader van een meisje van 2 jaar oud aangifte had gedaan. Op zijn eerste werkdag bij het kinderdagverblijf zou de verdachte het meisje op schoot hebben genomen en onzedelijk hebben betast. Het kinderdagverblijf heeft direct de samenwerking met de man beëindigd.

Het tweede kind was 13 jaar oud toen hij in januari 2024 onzedelijk zou zijn betast, terwijl hij aan de zorg van de man was toevertrouwd. Dit kwam aan het licht toen de politie onderzoek deed naar de gegevensdragers die op 26 november in de woning van de man in beslag zijn genomen. De politie identificeerde daarna nog een jongetje van 3 jaar oud en een baby van wie de verdachte naaktfoto's zou hebben gemaakt. Drie kinderen woonden destijds in Amsterdam, een in Almere.

De verdachte uit Almere verschijnt volgende week voor het eerst in het openbaar voor de rechtbank. Het gaat om een inleidende zitting. Daar wordt onder meer besproken hoe de zaak verder wordt behandeld. De man blijft voorlopig vastzitten. Het Openbaar Ministerie doet verder onderzoek naar de feiten en de omstandigheden rond de zaak.