OM eist taakstraf tegen masseur na betasten borsten

Een 48-jarige masseur uit Den Bosch wordt verdacht van ontucht. Hij zou tijdens een massage ongewenst borsten hebben aangeraakt. Het slachtoffer was destijds 21 jaar en in transitie. Het Openbaar Ministerie (OM) eiste donderdag een taakstraf van 120 uur tegen de masseur, meldt Omroep Brabant.

Het slachtoffer boekte een full body massage bij de masseur aan huis. De moeder had meteen door dat er iets mis was toen haar kind thuiskwam. Uiteindelijk barstte het slachtoffer in huilen uit en werd er aangifte gedaan.

Tijdens de massage lag het slachtoffer met ontbloot bovenlichaam op de behandeltafel. De masseur zou zonder toestemming de borsten hebben gemasseerd. Volgens de verklaring die de masseur donderdag aan de rechter gaf, heeft hij niet in de borsten geknepen. Hij stelt dat hij alleen de borstspier meenam tijdens de massage.

Benieuwd welke straffen er allemaal zijn in Nederland? Dat leggen we voor je uit in deze video:

2:04 Hart van Nederland legt uit: welke straffen zijn er in Nederland?

Ongepaste opmerkingen

Volgens het slachtoffer maakte de masseur tijdens de massage ook opdringende en ongepaste opmerkingen. Na afloop zou hij een bericht hebben gestuurd met de vraag of het slachtoffer nog een keer terug wilde komen om 'andere technieken' te proberen.

Ook zou de masseur tijdens de massage hebben gezegd dat andere klanten hem vragen om naaktmassages of massages met een 'happy ending', aldus het slachtoffer.

Het is niet de eerste keer dat er aangifte is gedaan tegen de masseur uit Den Bosch. Een eerdere zaak werd destijds geseponeerd .