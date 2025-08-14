Man (49) uit Drenthe opgepakt voor 'zedenfeiten' tijdens massages

De politie doet onderzoek naar verdachte massagepraktijken in Drenthe, waarbij mogelijk zedenfeiten zijn gepleegd. Er is in het onderzoek een 49-jarige man uit de gemeente Aa en Hunze aangehouden. Tegen de man liggen meerdere aangiftes, maar wat hij precies zou hebben gedaan, zegt de politie niet.

De man bood zijn diensten aan via Facebook en Marktplaats, maar ook op fysieke locaties. Volgens de politie zouden de massages zowel overdag als in de avonduren zijn uitgevoerd, mogelijk op meerdere plekken in de provincie.

Strafbare handelingen tijdens massage

De aanleiding voor het onderzoek kwam na meerdere aangiftes, waarin melding werd gemaakt van mogelijk strafbare handelingen tijdens het geven van massages. De diensten zouden zowel online als fysiek zijn aangeboden.

Na de aanhouding van de verdachte heeft de politie een woning in Gieten doorzocht. Over wat daar precies is aangetroffen doet de politie nog geen uitspraken.

Tips

De politie zoekt naar mensen die mogelijk ook slachtoffer zijn geworden van de man, door hem gemasseerd zijn of meer over hem weten. Mensen die iets willen delen kunnen bellen met 0900-8844 of anoniem informatie geven via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.