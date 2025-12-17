Verdachte zedenmisbruik in Rotterdamse massagesalon blijft langer vast

De man die wordt verdacht van verkrachting en aanranding in een massagesalon aan de Vijverhofstraat in Rotterdam blijft de komende dertig dagen vastzitten. Dat laat het Openbaar Ministerie weten. De verdachte werd vorige week opgepakt, nadat meerdere meldingen bij de politie waren binnengekomen.

Vier vrouwen en één man deden aangifte. Zij stapten naar de politie nadat zij tijdens hun afspraak in de salon slachtoffer zouden zijn geworden. De behandelingen gebeurde tussen eind augustus en begin december. Voor de slachtoffers is het een periode waarin hun vertrouwen een flinke deuk opliep.

Wat zijn de straffen in Nederland eigenlijk? Bekijk het in deze uitlegvideo:

2:04 Hart van Nederland legt uit: welke straffen zijn er in Nederland?

Waarom het maanden duurde voordat de verdachte werd aangehouden, wordt niet toegelicht. Een woordvoerster van de politie gaat niet in op dit specifieke dossier, maar zegt in algemene zin dat meldingen over zedenzaken vaak tijd vragen. Volgens haar kan het voor slachtoffers "een tijdje duren voordat iemand zover is het bij de politie te melden".

Onderzoek loopt nog

Ook krijgen slachtoffers ruimte om na te denken over wat zij precies willen met hun aangifte, aldus de woordvoerster. Daarnaast kost het onderzoek tijd om een verdachte duidelijk in beeld te brengen. Hoe dit in de Rotterdamse zaak precies liep, blijft onduidelijk.

Het onderzoek naar de gang van zaken in de massagesalon loopt nog. De verdachte blijft voorlopig in beperking, waardoor hij geen contact mag hebben met de buitenwereld behalve met zijn advocaat.