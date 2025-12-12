Klanten verkracht en aangerand in Rotterdamse massagesalon, man (47) opgepakt

Een 47-jarige man uit Schiedam is zaterdag opgepakt omdat hij ervan verdacht wordt mensen te hebben verkracht en aangerand in een Rotterdamse massagesalon. Dat meldt de politie vrijdag.

Vier vrouwen en één man meldden zich bij de politie nadat zij slachtoffer waren geworden van een zedenmisdrijf tijdens een bezoek aan de salon aan de Vijverhofstraat in de Agniesebuurt.

De slachtoffers zijn tussen de 25 en 44 jaar en boekten tussen eind augustus en begin december van dit jaar een afspraak bij de salon. Dat deden zij onder meer met een kortingscode die hen via sociale media had bereikt.

De verdachte zit vast en wordt verhoord. Hij verschijnt aanstaande dinsdag voor de raadkamer.

Wat zijn de straffen in Nederland eigenlijk? Bekijk het in deze uitlegvideo: