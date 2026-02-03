Mark S. dwong meisje tot seks met andere mannen, haar broertjes en een hond

Een van de slachtoffers in de omvangrijke zedenzaak tegen de 32-jarige Mark S. uit Borculo zegt dat zij zich vijf jaar lang geterroriseerd en bedreigd voelde door de verdachte. "Mark, vijf jaar lang heb ik in angst en stress geleefd", zei ze dinsdag in haar slachtofferverklaring in de rechtbank.

Het Openbaar Ministerie verdenkt de man uit Borculo van verkrachting, ontucht, mensenhandel en het afpersen van tientallen slachtoffers. Dat deed hij door te dreigen naaktbeelden te verspreiden. Steeds deed hij zich via verschillende accounts voor als iemand anders, zo stelde het OM in de rechtszaal.

Lars van Eijden was jarenlang bevriend met Mark S., maar ziet nu hoe zijn oude vriend jarenlang een dubbelleven bleek te hebben geleid:

3:45 Lars maakt podcast over jeugdvriend Mark S., verdachte in grote sextortionzaak

Onder dwang seks met mannen, broertjes en hond

De verdachte had talloze aliassen waarmee hij zijn slachtoffers manipuleerde en bedreigde, bleek op de eerste zittingsdag. "Je werd steeds dreigender", zei het slachtoffer dat als eerste gebruikmaakte van haar spreekrecht. "Ik vraag me nog steeds af hoe jij dit alleen hebt kunnen doen. Ik kreeg iedere dag zoveel berichten van die nepaccounts dat ik na je aanhouding niet kon geloven dat alleen jij hierachter zat."

Het meisje werd voor duizenden euro's afgeperst. Veel van het geld dat S. van zijn slachtoffers kreeg, gebruikte hij om zijn verslaving te bekostigen. "Ik ging ermee gokken", zei S. over het geld dat hij jarenlang van de jonge scholiere afhandig maakte. Volgens het dossier had het slachtoffer onder dwang seks met andere mannen, buurmannen, haar minderjarige broertjes en een hond. "Een verdienmodel", noemde S. dit in de rechtbank.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

De aanklacht tegen S. bestaat uit vijftien onderdelen, waarvan de rechtbank er op de eerste dag drie besprak. Dat betrof de fysieke misbruikzaken. S. werd in 2024 aangehouden na een aangifte van verkrachting door een slachtoffer uit de provincie Groningen. Op in beslag genomen telefoons en laptops vond de politie beelden die volgens justitie als bewijs voor de verkrachting kunnen dienen, maar ook duizenden chats met tientallen slachtoffers van zogenoemde sextortion.

'Mijn leven is ingestort'

S. ontkent de verkrachting in Groningen. Ook zou hij een tweede slachtoffer van 19 jaar hebben verkracht in een hotel in Rotterdam. Volgens S. was daar sprake van seks met wederzijdse instemming, maar het slachtoffer verklaarde bij de politie dat zij met hem naar bed moest. Haar was verteld dat S. haar kon helpen bij het verwijderen van naaktbeelden die zij eerder had gestuurd aan een van zijn aliassen, 'Sugarmoney'. "Drie jaar geleden is mijn leven ingestort", vertelde ze geëmotioneerd.

De zaak gaat donderdag verder. Dan bespreekt de rechtbank elf zaken van sextortion en volgen opnieuw slachtofferverklaringen. Woensdag 11 februari volgt de strafeis.