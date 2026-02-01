Jeugdvriend van Mark S. over grote sextortionzaak: 'Was dit écht mijn vriend?'

Lars van Eijden kende Mark S. al sinds hun jeugd. Ze waren voetbalvrienden, gingen samen naar wedstrijden en trokken jarenlang met elkaar op. Aankomende week staat Mark S. terecht in een grote sextortionzaak en volgt Lars de rechtszaak van iemand die ooit een vriend was. "Als je leest waar hij van verdacht wordt, staan je nekharen overeind", zegt hij.

Mark S. (32) uit Borculo wordt door justitie verdacht van seksuele afpersing, bedreiging, stalking en verkrachting. Volgens het Openbaar Ministerie zou hij tussen 2013 en 2024 tientallen meisjes en vrouwen hebben gechanteerd met naaktbeelden. De zaak kwam aan het rollen na een aangifte van een meisje uit Groningen, waarna politie en justitie zaken uit heel Nederland aan hem konden koppelen.

Voor Lars is het moeilijk te rijmen met de man die hij kende. "Ik denk dat ik hem maar voor 50 procent kende", zegt hij tegen Hart van Nederland. Toen hij over de verdenkingen las, voelde hij vooral walging. "Dan vraag je je af: was dit écht mijn vriend?" Volgens Lars leidde Mark S. een dubbelleven, iets wat ook anderen in zijn omgeving niet doorhadden.

'Ik werd er misselijk van'

Lars kende Mark S. als een sociale jongen met een normaal leven, een baan en vrienden. Juist dat maakt de zaak zo confronterend. "Niemand had het door", zegt hij. Pas toen hij zich in het dossier verdiepte, werd duidelijk hoe groot de verdenkingen zijn. "Ik werd er misselijk van."

Juist omdat hij Mark S. persoonlijk kende, besloot Lars de zaak te volgen en er een podcast over te maken. Hij wilde begrijpen hoe iemand uit zijn eigen omgeving dit zo lang verborgen kon houden. "Ik dacht: zijn wij niet de juiste personen voor dit verhaal? Ik ken veel betrokkenen, ik ken een groot deel van de slachtoffers en ik ken de verdachte", legt Lars uit.

Tijdens dat proces sprak hij ook met slachtoffers. "De verhalen die je hoort zijn indrukwekkend. Het waren ook gewoon meisjes die bij mij op school zaten of bij mij op de sportclub waren", zegt hij.

Duizenden hulpvragen Volgens hulporganisatie Offlimits zochten in 2025 in totaal 12.205 mensen contact vanwege online misbruik, waarbij sextortion opnieuw veruit de grootste categorie was. In totaal kwamen er 3.891 hulpvragen over sextortion binnen. Het ging vaak om financiële afpersing, maar ook om druk om meer naaktbeelden te sturen, seksuele handelingen of pure bedreiging om controle uit te oefenen. De cijfers laten zien dat zowel mannen als vrouwen slachtoffer worden.

Tientallen slachtoffers

In het dossier staan tientallen slachtoffers uit verschillende delen van het land. Niet iedereen heeft aangifte gedaan, waardoor het werkelijke aantal waarschijnlijk hoger ligt. Dinsdag gaat de rechtszaak van start, in totaal zijn er vijf dagen voor uitgetrokken. "Het wordt heftig om hem daar te zien", zegt Lars over zijn oude vriend. "Hoe gaat dat zijn, en zou hij omkijken? Het is heel spannend."