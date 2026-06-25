Zorgvilla's voor gehandicapte kinderen moeten sluiten van inspectie

De zorgvilla's van aanbieder ExpertCare in Vleuten en Waalre moeten uiterlijk volgende week woensdag sluiten. Dat meldt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) donderdag.

De inspectie vindt dat er sprake is van "een gebrek aan kwaliteit en veiligheid van de zorg" bij de instelling. "Als de zorg onder de maat ligt, kunnen we zo'n aanwijzing opleggen", zegt een woordvoerder van de inspectie na berichtgeving van RTV Utrecht.

De IGJ meldt niet wat er precies mis is bij ExpertCare. Zorgkantoren en zorgverzekeraars moeten de komende dagen een andere plek regelen voor de gehandicapte kinderen die zorg krijgen bij ExpertCare.

Eerder vertelden bezorgde ouders over de sluiting van de zorgvilla's, zoals te zien is in de video boven dit artikel.

ExpertCare wilde zelf ook sluiten

ExpertCare wilde beide locaties zelf ook per 1 juli sluiten. De cliëntenraad was het daar niet mee eens en stapte naar de rechter om dit te voorkomen.

Verder meldde minister Mirjam Sterk (Langdurige Zorg) enkele weken geleden dat ExpertCare de villa's voorlopig nog niet zou sluiten, tenzij op tijd een andere plek kon worden gevonden voor de 35 overgebleven bewoners.