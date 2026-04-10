Zorgvilla’s ExpertCare blijven open tot eind 2026, maar zorgen blijven

Vandaag, 17:55 - Update: 2 uur geleden

Na weken van onrust lijkt het weer rond de zorgvilla’s van ExpertCare iets op te klaren. De organisatie heeft toegezegd dat medewerkers tot minstens 31 december kunnen blijven werken op de locaties. Dat meldt minister Mirjam Sterk (Langdurige Zorg, CDA) in een Kamerbrief.

De villa’s in Waalre, Rijswijk, Wezep en Vleuten stonden op het punt om na 31 maart te sluiten. Hoge kosten en een tekort aan personeel zorgden voor die dreigende ‘storm’, met grote zorgen bij ouders van meervoudig gehandicapte kinderen.

Voor veel kinderen was nog geen nieuwe plek gevonden, wat de druk verder opvoerde. De Tweede Kamer riep de minister daarom op om te zorgen dat er het hele jaar personeel beschikbaar blijft. ExpertCare geeft nu ruimte om langer door te werken, maar medewerkers beslissen zelf of ze dat doen. Sterk schrijft dat zij "niet kan treden in afspraken tussen werkgever en werknemer".

Eerder spraken ouders van kinderen met een beperking hun zorgen uit, nadat ExpertCare plotseling bekendmaakte dat het op korte termijn zou sluiten. Zoals de ouders van de 11-jarige Qwin, waar zij zich zorgen over maken, vertellen in de onderstaande video:

Zorgen bij ouders van zieke en gehandicapte kinderen na plotselinge sluiting zorgvilla's
Zoeken naar nieuwe plekken

Ondertussen wordt achter de schermen hard gewerkt aan oplossingen. Zorgbemiddelaars zoeken naar nieuwe plekken en een belteam van ExpertCare en zorgverzekeraars gaat actief ouders benaderen om alles in goede banen te leiden.

Ook wordt gekeken of een andere partij de zorgvilla’s kan overnemen. Of dat lukt, moet volgens de minister "binnenkort" duidelijk worden. "Indien dit niet mogelijk blijkt, wordt vanaf dat moment volledig ingezet op een zorgvuldig voorbereide overdracht van cliënten naar andere aanbieders, met kwaliteit en veiligheid van zorg als uitgangspunt."

Door Redactie Hart van Nederland

