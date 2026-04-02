Kamer bezorgd om zorgvilla's: 'Wat doet zo'n multinational in onze zorg?'

Oppositiepartijen in de Tweede Kamer maken zich grote zorgen over de rol van zorgbedrijf B. Braun, eigenaar van ExpertCare. De multinational wil vier zorgvilla's sluiten, waardoor tachtig kwetsbare kinderen hun gespecialiseerde zorg dreigen te verliezen.

Eerder spraken ouders van kinderen met een beperking hun zorgen uit, nadat ExpertCare plotseling bekendmaakte dat het op korte termijn zou sluiten.

Zorgminister Mirjam Sterk dacht dat de locaties tot eind juni open zouden blijven, maar ouders kregen een mail dat sluiting in mei al mogelijk is. Sterk kende dat bericht niet en was verrast. Kamerlid Lisa Westerveld noemt de onzekerheid voor ouders onacceptabel.

Kritiek

In de Kamer klinkt harde kritiek. Mirjam Bikker (ChristenUnie) zegt dat het bedrijf "zoete broodjes bakt met een andere werkelijkheid". Sterk is het daarmee eens: "Dit is niet de manier waarop je omgaat met kwetsbare kinderen."

Meerdere partijen willen dat de zorg snel wordt geregeld, via overname of verhuizing. SP'er Sarah Dobbe vraagt: "Wat doet zo'n multinational dan in vredesnaam in onze zorg?" Volgens JA21 kwam de minister pas in actie "toen de druk maximaal werd".