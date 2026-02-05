Sluiting zorgvilla’s slaat in als bom: ouders radeloos, 'waar kunnen wij nog heen?'

Afgelopen week kregen ouders van ongeveer 80 ernstig zieke en gehandicapte kinderen de schrik van hun leven. Zorgaanbieder ExpertCare maakte plots bekend dat vier zorgvilla’s in Waarle, Rijswijk, Wezep en Vleuten op korte termijn gaan sluiten. Volgens de zorgorganisatie is het financieel niet meer haalbaar om daar gespecialiseerde zorg te leveren.

Voor Romy Aikema-Seep kwam het nieuws keihard aan. Haar 11-jarige zoon Qwin heeft een aangeboren chromosoomafwijking, waardoor hij intensieve en verpleegkundige zorg nodig heeft. Die zorg werd sinds een paar jaar geboden in de zorgvilla in Vleuten, waar hij meerdere dagdelen per week verbleef.

Moeder Romy zegt vooral boos te zijn over de manier waarop ExpertCare heeft gecommuniceerd. Doordat ouders laat zijn geïnformeerd, had zij geen tijd om zelf naar alternatieven te zoeken. Nu rest volgens haar maar één optie: ver reizen om passende zorg voor Qwin te krijgen.

De 11-jarige Qwin heeft zeer complexe zorg nodig en dat kan niet iedereen geven. Beeld: Hart van Nederland

'Sluiting is onvermijdelijk'

ExpertCare laat weten dat de sluiting onvermijdelijk is. Volgens de zorgorganisatie is het financieel niet langer haalbaar om in de vier villa’s gespecialiseerde zorg te blijven leveren. Er zijn meerdere alternatieven onderzocht, maar de uitdagingen bleken te groot. De zorgverzekeraars vergoeden de kosten volgens ExpertCare onvoldoende en ook het personeelstekort speelt een grote rol.

De focus ligt nu volledig op het begeleiden van ouders en kinderen. ExpertCare werkt samen met andere zorgaanbieders en brancheorganisaties om voor ieder kind een passende alternatieve zorgplek te vinden. Pas als dat is gelukt, is het voornemen om de zorgvilla’s per 31 maart te sluiten.

Zorgen over herplaatsing

Ondertussen klinkt ook vanuit de sector een waarschuwing. Jeroen Crasborn, voorzitter van BINKZ, zegt zich grote zorgen te maken. Hij weet niet zeker of het gaat lukken om voor elk kind een andere plek te vinden. Volgens BINKZ staat medische kinderzorg structureel onder druk en laat deze situatie een breder probleem in het zorgstelsel zien.

Ook in de Utrechtse politiek blijft de sluiting niet onopgemerkt. De ChristenUnie en GroenLinks hebben aangekondigd het stadsbestuur om opheldering te vragen.