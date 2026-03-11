Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Dochter patiënt Turks 'horrortehuis' reageert anoniem: 'Voelt niet veilig' 

Zorg

Vandaag, 17:09

Link gekopieerd

Huize Rhederpark, een verzorgingstehuis voor Turkse ouderen in Rheden, ziet er van buiten uit als een sprookjesachtige villa: balkons, een grote veranda en torentjes die doen denken aan een kasteel. In werkelijkheid lijkt het tehuis verre van een sprookje te zijn. Er zijn namelijk signalen van ernstige misstanden.

De lijst met misstanden is eigenlijk te lang om op te noemen. Maar, massale fraude, ongedierte, grensoverschrijdend gedrag van personeel, verschrikkelijk eten en dagenlang in ontlasting liggende bewoners, lijken aan de orde van de dag te zijn bij het tehuis. Dat blijkt uit een onderzoek van het AD.

'Duistere toestand'

Buurtbewoners lijken niet verbaasd door de ontstane commotie. "Het is altijd al een beetje een duistere toestand geweest", vertelt een overbuurvrouw van Huize Rhederpark. Ook de dochter van één van de bewoners van het tehuis zegt niet te zijn geschrokken: "Mijn vader verblijft hier al een paar jaar en het was altijd al een bende. Echt vies! Rommel op de grond en je krijgt nooit iemand te pakken of ze hangen op."

Kijk voor meer reacties op het onderzoek de video bovenaan dit artikel.

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.