Dochter patiënt Turks 'horrortehuis' reageert anoniem: 'Voelt niet veilig' 

Huize Rhederpark, een verzorgingstehuis voor Turkse ouderen in Rheden, ziet er van buiten uit als een sprookjesachtige villa: balkons, een grote veranda en torentjes die doen denken aan een kasteel. In werkelijkheid lijkt het tehuis verre van een sprookje te zijn. Er zijn namelijk signalen van ernstige misstanden.

De lijst met misstanden is eigenlijk te lang om op te noemen. Maar, massale fraude, ongedierte, grensoverschrijdend gedrag van personeel, verschrikkelijk eten en dagenlang in ontlasting liggende bewoners, lijken aan de orde van de dag te zijn bij het tehuis. Dat blijkt uit een onderzoek van het AD.

' Duistere toestand'

Buurtbewoners lijken niet verbaasd door de ontstane commotie. "Het is altijd al een beetje een duistere toestand geweest", vertelt een overbuurvrouw van Huize Rhederpark. Ook de dochter van één van de bewoners van het tehuis zegt niet te zijn geschrokken: "Mijn vader verblijft hier al een paar jaar en het was altijd al een bende. Echt vies! Rommel op de grond en je krijgt nooit iemand te pakken of ze hangen op."

Kijk voor meer reacties op het onderzoek de video bovenaan dit artikel.