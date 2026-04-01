Zorgvilla's ExpertCare voorlopig toch open: 'Eerst oplossing vinden'

De minister voor Langdurige Zorg, Mirjam Sterk, schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat de zorgvilla’s van het bedrijf ExpertCare voorlopig open mogen blijven. De woningen zouden eigenlijk op 31 maart sluiten, maar omdat er nog geen passende oplossing is gevonden, mogen ze nog even open blijven.

ExpertCare heeft vier vestigingen: in Waalre, Rijswijk, Wezep en Vleuten. Hier kunnen kinderen met een beperking terecht voor een paar dagen opvang of voor dagbesteding. Het bedrijf wil met de villa’s stoppen, omdat het niet uit de kosten komt en er te weinig personeel zou zijn.

Debat

De Tweede Kamer debatteert donderdag over de sluiting van de zorgvilla’s. Ongeveer tachtig kinderen zouden zonder opvang komen te zitten als de villa’s sluiten. Een ruime meerderheid van de Kamer maakt zich zorgen over deze kinderen en wil dat de CDA-minister snel met een blijvende oplossing komt.

Eerder spraken ouders van kinderen met een beperking hun zorgen uit, nadat ExpertCare plotseling bekendmaakte dat het op korte termijn zou sluiten.