Kamer wil dat personeel van zorgvilla's ExpertCare tot eind 2026 in dienst blijft

Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat het kabinet waarborgt dat ExpertCare haar personeel in dienst houdt tot het einde van dit jaar. De zorgvilla's van ExpertCare in Waalre, Rijswijk, Wezep en Vleuten zouden na 31 maart sluiten vanwege de kosten en een tekort aan personeel.

Maar zorgminister Mirjam Sterk (CDA) schreef vorige week woensdag in een brief dat de locaties voorlopig open blijven, totdat er een oplossing is voor de tachtig kinderen die hoogspecialistische zorg krijgen in deze zorgvilla's. Het plan van onder meer GroenLinks-PvdA-Kamerlid Lisa Westerveld (binnenkort PRO) moet ervoor zorgen dat de minister de tijd krijgt om haar belofte na te komen.

Eerder spraken ouders van kinderen met een beperking hun zorgen uit, nadat ExpertCare plotseling bekendmaakte dat het op korte termijn zou sluiten. Zie de video bovenaan dit artikel.

Vorige week donderdag zei Sterk in een debat dat er volgens ExpertCare tot zeker 30 juni personeel is op alle vier de locaties. Daarover ontstond verwarring toen Westerveld naar voren bracht dat ouders een mail hebben gekregen waarin dat wordt betwijfeld. De minister gaf daarop aan de mail deze week te bespreken met de directie van het bedrijf.