Sluiting zorgvilla's uitgesteld tot kinderen kunnen worden overgeplaatst

Zorgaanbieder ExpertCare zal twee zorgvilla's voor ernstig gehandicapte kinderen voorlopig niet sluiten, tenzij voor de bewoners op tijd een andere plek wordt gevonden. Dat meldt minister Mirjam Sterk (Langdurige Zorg) in een brief aan de Tweede Kamer. De CDA-bewindsvrouw had eerder deze week een "heel stevig gesprek" met ExpertCare en de Duitse eigenaar van het bedrijf, meldt haar woordvoerder.

ExpertCare wil de locaties in Vleuten en Waalre vanwege financiële problemen per 1 juli sluiten. De minister stelde eerder al als voorwaarde dat eerst voor alle kinderen een passend alternatief moet zijn gevonden. Daar is nog niet aan voldaan. In het gesprek heeft zij benadrukt dat snelheid niet ten koste mag gaan van zorgvuldigheid en goede communicatie met ouders.

Eerder vertelde bezorgde ouders over de sluiting van de Zorgvilla's, zo is te zien in de video boven dit artikel.

Bemiddelaar

Sterk stelt een tussenpersoon aan die erop moet toezien dat ExpertCare zijn wettelijke plicht nakomt om voor alle kinderen een geschikte plek te vinden. Zij benadrukt daarbij dat het niet de bedoeling is dat deze persoon de verantwoordelijkheden van de zorgaanbieder, verzekeraars of zorgkantoren overneemt.

Voor 35 van de in totaal 80 kinderen moet nog een andere plek worden gevonden voordat de zorgvilla's hun deuren kunnen sluiten. Haast is volgens Sterk wel geboden. Een deel van het personeel heeft, vooruitlopend op de voorgenomen sluiting, inmiddels ander werk gevonden.

Dat baart moeder Romy zorgen. Haar zoon zat op de locatie in Vleuten, maar omdat goede zorg niet langer kan worden gegarandeerd, houdt zij hem nu thuis, vertelt ze aan Hart van Nederland. "Ik vind het een ambitieus plan van de minister want er is bijna geen personeel meer. Ik loop dus nog niet zo warm voor dit nieuws. Ik zou liever hebben gezien dat de minister een gedwongen overname of faillissement afdwingt zodat er een andere aanbieder moet komen."

Vervolgzorg

De minister meldt verder dat er contact is met een mogelijke overnamekandidaat. Die heeft echter nog geen concreet voorstel op tafel gelegd. Ook daarover moet "op korte termijn" duidelijkheid komen, schrijft Sterk. "Langdurige onzekerheid hierover is niet in het belang van cliënten, ouders en medewerkers en kan afleiden van de inspanningen die nodig zijn om voor alle cliënten tijdig passende vervolgzorg te organiseren."