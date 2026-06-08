Zorgvilla Vleuten sluit, maar voor zieke Qwin is geen geschikt alternatief

In januari kregen de ouders van ongeveer tachtig ernstig zieke en gehandicapte kinderen te horen dat zorgaanbieder ExpertCare vier zorgvilla's op korte termijn wil sluiten. Aanvankelijk werd besloten de villa's open te houden totdat voor elk kind een passende oplossing was gevonden, maar inmiddels sluiten toch twee locaties zonder dat die oplossing er voor alle kinderen is.

Het gaat om locaties in Waalre, Vleuten, Rijswijk en Wezep. Volgens de organisatie is het financieel niet langer haalbaar om op de laatste twee locaties gespecialiseerde zorg te bieden. Voor veel ouders betekent dat minimaal een uur reistijd, wat voor sommigen nauwelijks haalbaar is.

Geen plek meer voor Qwin

De 11-jarige Qwin uit Vleuten heeft een aangeboren chromosoomafwijking en heeft daardoor intensieve verpleegkundige zorg nodig. Die zorg kreeg hij de afgelopen jaren in de zorgvilla in Vleuten, waar hij meerdere dagdelen per week verbleef. Maar juist de zorgvilla in Vleuten is een van de locaties die nu sluit.

Er is nu geen enkele andere geschikte plek waar Qwin terechtkan, zegt moeder Romy Aikema-Seep tegen Hart van Nederland. "Een plek vanuit ExpertCare is wel aangeraden, maar die sluit totaal niet aan bij wat hij nodig heeft." Romy hout haar zoon daarom nu thuis. "Alle zorg is op onze schouders beland."

Alternatieve zorgplek

ExpertCare schrijft op haar site dat er op dit moment voor 45 kinderen een alternatieve zorgplek is gevonden. Voor de andere kinderen wordt verder gezocht naar oplossingen. "Villa ExpertCare heeft aangeboden deze week met ieder van hen in gesprek te gaan om de situatie en mogelijkheden zorgvuldig door te nemen", aldus ExpertCare.