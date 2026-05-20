Nieuwe zorgplek voor 38 kinderen uit zorgvilla's ExpertCare

Vandaag, 17:22

Voor 38 kinderen met een meervoudige handicap die zorg kregen in de villa's van ExpertCare is inmiddels een passende nieuwe plek gevonden. Dat meldt zorgminister Mirjam Sterk (CDA) in een brief aan de Tweede Kamer. De zorgvilla's van ExpertCare in Waalre, Rijswijk, Wezep en Vleuten zouden na 31 maart sluiten, maar de zorg blijft beschikbaar totdat voor alle tachtig kinderen een geschikt alternatief is gevonden.

Negentien kinderen zijn al verhuisd naar een nieuwe plek en de andere negentien volgen tussen nu en 1 september. De bewindsvrouw benadrukt dat het een "complexe opgave" is om voor iedereen een geschikte plek te vinden, omdat een deel van de kinderen zeer specialistische en intensieve zorg nodig heeft. De zorg van ExpertCare blijft daarom beschikbaar totdat dit is geregeld.

Personeel

Vorige maand bood ExpertCare medewerkers de mogelijkheid om tot het einde van het jaar in de zorgvilla's te blijven werken. De minister meldt nu dat 41 van de 73 medewerkers daarop zijn ingegaan. Zij blijven tot 30 september of tot het einde van het jaar in dienst, "afhankelijk van de wensen van de medewerkers en de benodigde inzet", staat in de brief.

Sterk schrijft dat de personeelssituatie op meerdere locaties kwetsbaar is. Dat komt niet alleen door het aantal medewerkers, maar ook door de samenstelling van het personeel. Zo is het cruciaal dat er voldoende gespecialiseerde verpleegkundigen beschikbaar zijn. Ook moet rekening worden gehouden met de kinderen die uitstromen.

ExpertCare brengt de komende maanden per locatie in kaart hoe de personeelsbezetting ervoor staat en of locaties mogelijk samengevoegd moeten worden. In sommige zorgvilla's wordt al gebruikgemaakt van uitzendkrachten, aldus de minister.

Overname

Er zijn nog "enkele" potentiële overnamekandidaten, nadat een groot deel is afgevallen, meldt de minister. Binnen twee weken wordt besloten of een overname mogelijk is.

De sluiting van de zorgvilla's sloeg eerder in als een bom bij ouders van de kinderen. In de bovenstaande reportage uiten zij hun zorgen.

Door ANP

