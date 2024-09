Stevige discussies in ministerraad over asiel in regeerprogramma

In een ongebruikelijk lange ministerraad zijn vrijdagmiddag stevige discussies geweest tussen de bewindslieden van kabinet-Schoof, bevestigen meerdere Haagse bronnen na berichtgeving van De Telegraaf. De discussies zouden met name gaan over de passages over asiel in het regeerprogramma en het gevolg zijn van spanningen die in de loop van deze week zijn opgeborreld in de coalitie.

Ondanks de discussie is het kabinet het uiteindelijk wel eens geworden over het regeerprogramma, de nadere uitwerking van het door de coalitiepartijen PVV, VVD, NSC en BBB afgesloten hoofdlijnenakkoord. Het programma wordt volgende week vrijdag bekendgemaakt, bevestigde premier Dick Schoof in zijn wekelijkse persconferentie.

Ook verschillende ministers bevestigen dat er flink is gediscussieerd, al zeiden ze niet waarover. Minister Eelco Heinen (Financiën) zei dat bijvoorbeeld het er "op de inhoud" stevig aan toe was gegaan. Minister Judith Uitermark (Binnenlandse Zaken) sprak van een "intensief gesprek". Ministerraden waren tot dusver rond de lunchtijd afgerond door het nieuwe kabinet-Schoof, maar deze keer duurde het tot half zes.

'Uitlekken superirritant'

Schoof sprak in zijn persconferentie over "soms best wel moeilijke gesprekken". Dat hier tijdens de ministerraad over werd gelekt richting De Telegraaf, vond hij "superirritant". Hij benoemde daarbij dat ook al informatie uit de miljoenennota naar de media is gelekt.

De minister-president sprak de hoop uit dat het regeerprogramma in aanloop naar de bekendmaking niet lekt. Maar daar leek hij niet zeker van te zijn. "Ik ga eens kijken hoe het gaat de komende week, en hopelijk neemt mijn chagrijn niet al te veel toe", aldus Schoof.

'Geen ruziemaker'

Asielminister Marjolein Faber wilde niet van een ruzie rond haar portefeuille spreken. "Ik ben misschien wel direct, maar geen ruziemaker", zei ze. Ook wat PVV-vicepremier Fleur Agema was er niets aan de hand. "Het was een mooie dag, want er ligt een regeerprogramma", zei ze.

Het is bekend dat asiel een gevoelig onderwerp is in de coalitie. Voor de PVV is dat het belangrijkste onderwerp en daar wil de partij op leveren. Een partij als NSC vindt het belangrijk om de rechtsstaat te bewaken - bijvoorbeeld waar het aankomt op asiel.

