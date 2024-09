Kabinet na lange zit akkoord over regeerprogramma: 'Ging er stevig aan toe'

Het kabinet heeft overeenstemming bereikt over een regeerprogramma, waarin het akkoord op hoofdlijnen tussen de vier coalitiepartijen nader is uitgewerkt. Het vergde wel lange en intensieve gesprekken, erkenden meerdere bewindslieden na afloop van een ministerraad die uren langer duurde dan gebruikelijk.

Minister Eelco Heinen (Financiën) erkent dat het er "op de inhoud" af en toe stevig aan toe is gegaan. "Het gaat ook ergens over. Dus dat is ook helemaal niet erg." Van eventuele onderlinge irritaties zegt Heinen niets te hebben gemerkt. "Voor alles is een oplossing en soms kost het iets meer tijd. En die moet je ook gewoon nemen."

Ook wat zorgminister en PVV-vicepremier Fleur Agema betreft is er geen vuiltje aan de lucht. "Het was een mooie dag, want er ligt een regeerprogramma", zegt zij. Binnenlandminister Judith Uitermark spreekt van een "intensief gesprek" waarin "alle pagina's van het regeerprogramma" aan bod zijn gekomen. "Dat is natuurlijk ook nodig als je over belangrijke onderwerpen belangrijke beslissingen neemt."

ANP