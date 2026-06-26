Ook statiegeld op melkflessen? Kabinet werkt aan nieuwe regels

Wie straks een melk- of sapfles koopt, moet daar mogelijk ook statiegeld voor betalen. Minister Stientje van Veldhoven (Klimaat en Groene Groei, D66) werkt aan een voorstel om de statiegeldplicht uit te breiden naar alle plastic flessen tot en met 3 liter. Voor melkflessen geldt wel dat er eerst oplossingen moeten komen voor hygiëneproblemen.

Op dit moment geldt statiegeld voor water- en frisdrankflessen, maar niet voor melkflessen. Op veel sapflessen zit al wel statiegeld. Volgens de minister bestaat het grootste deel van de plastic flessen zonder statiegeld uit zuivelflessen.

In de zomer van 2023 is het statiegeld op blikjes ingevoerd. Lang niet iedereen levert de blikjes in, zoals te zien is in bovenstaande video.

Het kabinet wil ook de verkoop verbieden van plastic flessen en blikjes zonder statiegeld. Daarnaast moeten consumenten op meer plekken lege verpakkingen kunnen inleveren. Een verplichting voor verkooppunten om statiegeldverpakkingen aan te nemen ligt op tafel. Ook moeten er meer bulkautomaten komen waar meerdere flessen tegelijk kunnen worden ingeleverd.

Doel nog niet gehaald

Volgens de wet moet 90 procent van de plastic flessen worden ingezameld, maar dat doel wordt nog niet gehaald. Blijft dat zo, dan kan Nederland vanaf 2029 te maken krijgen met strengere Europese regels. Zo zouden alle verkooppunten zonder uitzonderingen statiegeldflessen moeten accepteren en zouden ook buitenlandse flessen en blikjes in het Nederlandse systeem kunnen worden opgenomen.

Van Veldhoven wil dat voorkomen. "Ik wil dit scenario voorkomen en zelf de touwtjes in handen houden", schrijft de minister aan de Tweede Kamer. Ze wil met de Kamer bespreken welke maatregelen nodig zijn om de inzameldoelstelling sneller te halen.