OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Ook statiegeld op melkflessen? Kabinet werkt aan nieuwe regels

Beleid

Vandaag, 19:13

Link gekopieerd

Wie straks een melk- of sapfles koopt, moet daar mogelijk ook statiegeld voor betalen. Minister Stientje van Veldhoven (Klimaat en Groene Groei, D66) werkt aan een voorstel om de statiegeldplicht uit te breiden naar alle plastic flessen tot en met 3 liter. Voor melkflessen geldt wel dat er eerst oplossingen moeten komen voor hygiëneproblemen.

Nieuw: Volg Hart van Nederland op Google

Op dit moment geldt statiegeld voor water- en frisdrankflessen, maar niet voor melkflessen. Op veel sapflessen zit al wel statiegeld. Volgens de minister bestaat het grootste deel van de plastic flessen zonder statiegeld uit zuivelflessen.

In de zomer van 2023 is het statiegeld op blikjes ingevoerd. Lang niet iedereen levert de blikjes in, zoals te zien is in bovenstaande video.

Het kabinet wil ook de verkoop verbieden van plastic flessen en blikjes zonder statiegeld. Daarnaast moeten consumenten op meer plekken lege verpakkingen kunnen inleveren. Een verplichting voor verkooppunten om statiegeldverpakkingen aan te nemen ligt op tafel. Ook moeten er meer bulkautomaten komen waar meerdere flessen tegelijk kunnen worden ingeleverd.

Doel nog niet gehaald

Volgens de wet moet 90 procent van de plastic flessen worden ingezameld, maar dat doel wordt nog niet gehaald. Blijft dat zo, dan kan Nederland vanaf 2029 te maken krijgen met strengere Europese regels. Zo zouden alle verkooppunten zonder uitzonderingen statiegeldflessen moeten accepteren en zouden ook buitenlandse flessen en blikjes in het Nederlandse systeem kunnen worden opgenomen.

Van Veldhoven wil dat voorkomen. "Ik wil dit scenario voorkomen en zelf de touwtjes in handen houden", schrijft de minister aan de Tweede Kamer. Ze wil met de Kamer bespreken welke maatregelen nodig zijn om de inzameldoelstelling sneller te halen.

Door ANP

Lees ook

Geld verdienen met statiegeld: gratis lot bij inleveren blikjes en flesjes
Geld verdienen met statiegeld: gratis lot bij inleveren blikjes en flesjes
Tilburgse blikjeskoning Teun beroofd: scootmobiel met buit gestolen
Tilburgse blikjeskoning Teun beroofd: scootmobiel met buit gestolen
Niemand wil de kapotte statiegeldblikjes van Angelique: 'Gewoon geld waard'
Niemand wil de kapotte statiegeldblikjes van Angelique: 'Gewoon geld waard'
Meer plekken voor statiegeld: ook bij deze tankstations flesjes inleveren
Meer plekken voor statiegeld: ook bij deze tankstations flesjes inleveren

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.