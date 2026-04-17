Niemand wil de kapotte statiegeldblikjes van Angelique: 'Gewoon geld waard'

Jarenlang heeft Angelique uit Boxtel blikjes geraapt voor het goede doel en een beter milieu. Maar nu is er toch een deuk in haar enthousiasme, want Angelique kan niks met de kapotte blikjes. Een butsje te veel zorgt er al voor dat de automaten ze niet meer slikken. En dat terwijl ze wel geld waard zijn, geld dat naar de lokale kinderboerderij zou gaan.

Bovendien wil ze de blikjes niet weggooien, want wie weet worden de regels later aangepast en kan ze ze wel inleveren. Nu bewaart ze ze in de schuur, waardoor er geen plek meer is voor haar motor. Dus ja... "die staat nu in de huiskamer", zegt de enthousiaste blikjesraapster. Hoewel ze vrolijk klinkt, is het een opmerkelijke situatie. Ze vervolgt: "Een vriendin van mij zei ook al: joh, breng ze naar de milieustraat. Maar het is nu een principe geworden, ik wil hiermee een statement maken. En wie weet passen ze over een jaar de regels weer aan en zijn ze ineens geld waard."

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Bij PMD

Verpact, het bedrijf dat de woordvoering doet namens Statiegeld Nederland, juicht het blikjesraapinitiatief van Angelique alleen maar toe. Ze betreuren dat er voor de gedeukte blikken van Angelique geen oplossing is: "Flesjes en blikjes moeten echt herkend kunnen worden door de automaat om ze goed in te kunnen nemen en te recyclen om er weer een nieuw blikje van te maken (als we volledig geplette blikjes zouden accepteren kan dit tot fraude leiden)", laten ze in een reactie weten.

Ze bieden nog een alternatief, ook al aangedragen door de vriendin van de Brabantse: "Angelique kan de gedeukte blikjes wel via huishoudelijk afval bij het PMD doen, dan wordt metaal via sorteertechnieken gescheiden en kan het ook gerecycled worden. Nog steeds heel goed voor het milieu."