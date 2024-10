PVV-ministers Faber en Klever: 'Oegandaplan is niet te voorbarig'

Het controversiële plan om afgewezen Afrikaanse asielzoekers op te vangen in Oeganda heeft veel kritiek opgeleverd. Minister Reinette Klever (Ontwikkelingshulp) en Marjolein Faber (Asiel en Migratie) van de PVV verdedigden zich maandag, voorafgaand aan de ministerraad. Klever had het plan vorige week naar buiten gebracht, maar kreeg direct tegenstand omdat het nauwelijks uitgewerkt was en niet besproken leek met de Oegandese overheid.

Asielminister Faber zorgde maandag voor verwarring in Den Haag, nadat ze had gezegd dat de 'dragende motivering' voor de asielnoodwet klaar was, terwijl er nog wat punten op de 'i' moesten worden gezet. Dat zie je in de video bovenaan.

De oppositie verwijt de PVV-ministers al langer dat ze ondoordachte plannen lanceren. Zo kwam er eerder ophef toen Faber waarschuwingsborden bij asielzoekerscentra voorstelde. Deze borden zouden asielzoekers wijzen op hun mogelijke terugkeer, maar het idee stuitte op veel weerstand in de Kamer en ook binnen de coalitie. Faber had het plan afgekeken van Denemarken, waar zulke borden in werkelijkheid niet bestaan.

'Plan is het onderzoeken waard'

De Oegandese regering lijkt evenmin op de hoogte te zijn van Klevers nieuwe plan. De Oegandese minister van Buitenlandse Zaken verklaarde vrijdag in een radioprogramma dat het plan tijdens Klevers bezoek aan Oeganda niet eens ter sprake kwam. Klever blijft echter bij haar verhaal: "Het is een pril idee en het moet nog worden uitgezocht, maar het is zeker het onderzoeken waard."

Het is vooral Faber die het plan verder moet uitwerken. Zij benadrukte dat het plan zich nog in een "verkennende fase" bevindt en verdedigde dat het regeerakkoord terugkeercentra noemt. Oeganda werd daarin niet expliciet genoemd, maar Faber ziet het voorstel wel als een logische stap binnen het beleid.

Een belangrijk kritiekpunt op het plan is de behandeling van lhbti'ers in Oeganda. Deze groep wordt streng vervolgd in het land, en dat baart tegenstanders van het plan zorgen. Klever erkende dat dit "aandacht verdient".

ANP