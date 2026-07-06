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Nieuwe wolvenregels van kracht: probleemwolven mogen bij incidenten worden afgeschoten

Beleid

Vandaag, 06:26

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Provincies kunnen vanaf dinsdag sneller ingrijpen als een wolf gevaarlijk gedrag vertoont. Ook mogen boeren en andere particulieren wolven afschrikken met licht en geluid. De nieuwe regels van staatssecretaris Silvio Erkens (Landbouw, VVD) zijn maandag definitief geworden, nadat de wolf in Europa een lagere beschermingsstatus heeft gekregen.

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Volgens Erkens kunnen provincies voortaan alvast een afschotvergunning voorbereiden voor een zogenoemde probleemwolf. Daardoor kan sneller worden gehandeld als een wolf mensen of goed beschermd vee aanvalt. De staatssecretaris wijst op een eerdere situatie op de Veluwe, waar een vergunning pas rond was toen de wolf al naar Duitsland was vertrokken.

In de bovenstaande video vertelt Erkens onder meer welke middelen volgens hem kunnen helpen om wolven af te schrikken.

Welpenseizoen

De staatssecretaris gaf twee weken geleden al aan dat hij niet tot na de zomer wil wachten met de versoepelingen. De Tweede Kamer heeft in september een debat over de wolf gepland. Verschillende politieke partijen willen niet dat wolven afgeschoten mogen worden.

Volgens de staatssecretaris is het belangrijk dat er nu al iets gedaan kan worden, omdat het nu welpenseizoen is. "Het is nu welpenseizoen, dan zijn de wolven ook het meest agressief. En het valt samen met het toeristisch seizoen. Veel mensen die natuurgebieden ingaan en dus veel zorgen om mogelijke incidenten."

Onderzoek naar ruimere mogelijkheden

De staatssecretaris wil op termijn bekijken of wolven nog eenvoudiger kunnen worden afgeschoten. Dat kan volgens hem als in Nederland sprake is van een gunstige staat van instandhouding van de soort. Er wordt onderzocht wanneer daarvan sprake is en hoeveel wolven daarvoor minimaal in Nederland moeten leven.

Erkens wil daarnaast afspraken maken met Duitsland, omdat de wolven in Nederland volgens hem deel uitmaken van dezelfde populatie. In september staat in de Tweede Kamer een debat over de wolf gepland. Verschillende politieke partijen zijn tegen het afschieten van wolven.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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