Wolf is vogelvrij: Zeker tientallen dieren illegaal gestroopt in Nederland

Het is alweer enige tijd geleden dat de wolf in ons land definitief is teruggekeerd. Sindsdien is het zeker al 41 keer voorgevallen dat er een illegaal gestroopt is. Tot die conclusie komt het onafhankelijke bureau EcoJust in een uitgebreid onderzoek, waarin ze het zeker "geen randverschijnsel" noemen.

Volgens het onderzoeksbureau gaat het om "een wijdvertakt netwerk van georganiseerde stroperij dat opereert met vrijwel totale straffeloosheid, met de stilzwijgende steun van aanzienlijke delen van de plattelandsgemeenschap." Oftewel: mensen zoals boeren weten er vanaf maar zeggen er niets van.

Schapenhouder Gert weet maar al te goed hoe fout het kan gaan met de wolf. Je ziet het in de video bovenaan deze pagina.

Boer schiet zelf

Sterker nog: vooral veehouders en jagers zouden achter de strooppartijen zitten. De redenen daarvoor lopen uiteen, onder andere het verdriet en de woede over bijvoorbeeld aanvallen van de roofdieren op eigen vee spelen mee. Er zijn amper gevolgen voor de stropers, want handhaving en bestuur faalt, aldus het onderzoek. Ook blijven beschermingsmaatregelen vaak uit.

Meestal worden de dieren gewoon doodgeschoten, maar ook is er bewijs gevonden voor het opzettelijk doodrijden van de wolf. "Karkassen worden begraven, verbrand in vuurtonnen en gedumpt in mestkelders - technieken die specifiek zijn gekozen om bewijs te vernietigen", aldus EcoJust. Ze schrijven dit in het onderzoek op basis van getuigen en door informatie die gevonden is op sociale media.

Juist op dat laatste medium is de haat richting wolven enorm groot en worden die gevoelens continu versterkt. En ook politici doen er 'vrolijk' aan mee, bijvoorbeeld door de wolf "consequent te framen als een indringer". Een belangrijke conclusie van het rapport is dan ook dat er juist meer vertrouwen moet komen tussen overheid en platteland, zodat er gezamenlijk naar een oplossing kan worden gezocht.