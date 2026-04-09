Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Wolven in opmars in Nederland: bijna tachtig nieuwe exemplaren gesignaleerd

Dieren

Vandaag, 13:36 - Update: 1 uur geleden

Link gekopieerd

Er zijn vorig jaar 79 'nieuwe' wolven aangetroffen in Nederland. Een 'nieuwe' wolf is een wolf waarvan voor het eerst DNA is gevonden op Nederlands grondgebied. In totaal is er DNA van 131 wolven aangetroffen in Nederland. Daarmee lijkt de wolvenpopulatie in Nederland de groeiende trend door te zetten.

Dit blijkt uit cijfers van de organisatie BIJ12. Die helpt de Nederlandse provincies met alle zaken rond wolven. Daarnaast blijkt dat 70 procent van de nieuwe wolven een nakomeling is van al in Nederland gevestigde wolvengroepen. De andere nieuwkomers zijn vooral afkomstig uit Duitsland.

Roedels

Wolven leven in roedels. BIJ12 stelde in september 2025 vast dat er 13 wolvenroedels zijn in Nederland, vooral in het oosten van het land. Het is opvallend dat er nu zoveel wolven in Nederland zijn. De dieren waren tot 2015 immers zo'n 150 jaar niet meer in het wild gesignaleerd in Nederland.

BIJ12 plaatst wel een kanttekening: het is lastig om een exact en definitief aantal wolven in Nederland vast te stellen. Dat komt vooral doordat sommige wolven geen sporen achterlaten en omdat veel wolven Nederland in en uit trekken via de grens met Duitsland en België.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.