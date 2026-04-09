Wolven in opmars in Nederland: bijna tachtig nieuwe exemplaren gesignaleerd

Er zijn vorig jaar 79 'nieuwe' wolven aangetroffen in Nederland. Een 'nieuwe' wolf is een wolf waarvan voor het eerst DNA is gevonden op Nederlands grondgebied. In totaal is er DNA van 131 wolven aangetroffen in Nederland. Daarmee lijkt de wolvenpopulatie in Nederland de groeiende trend door te zetten.

Dit blijkt uit cijfers van de organisatie BIJ12. Die helpt de Nederlandse provincies met alle zaken rond wolven. Daarnaast blijkt dat 70 procent van de nieuwe wolven een nakomeling is van al in Nederland gevestigde wolvengroepen. De andere nieuwkomers zijn vooral afkomstig uit Duitsland.

Roedels

Wolven leven in roedels. BIJ12 stelde in september 2025 vast dat er 13 wolvenroedels zijn in Nederland, vooral in het oosten van het land. Het is opvallend dat er nu zoveel wolven in Nederland zijn. De dieren waren tot 2015 immers zo'n 150 jaar niet meer in het wild gesignaleerd in Nederland.

BIJ12 plaatst wel een kanttekening: het is lastig om een exact en definitief aantal wolven in Nederland vast te stellen. Dat komt vooral doordat sommige wolven geen sporen achterlaten en omdat veel wolven Nederland in en uit trekken via de grens met Duitsland en België.