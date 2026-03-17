Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Wolven bij scholen Drenthe: dit zijn de praktische adviezen

Wolven bij scholen Drenthe: dit zijn de praktische adviezen

Dieren

Vandaag, 17:48

Link gekopieerd

Scholen en kinderopvangorganisaties in Drenthe krijgen te maken met een speciaal wolvenprotocol. Aanleiding zijn meerdere meldingen van wolven in de buurt van scholen, onder meer in Ruinen en Zeijen, wat voor onrust zorgde.

Scholen hadden behoefte aan duidelijke regels. Daarom zijn er nu praktische adviezen opgesteld voor leerkrachten en begeleiders. Zo moeten kinderen binnen blijven als een wolf langere tijd bij het gebouw blijft en is het advies om kalm te blijven. Weglopen of rennen bij het zien van een wolf wordt juist afgeraden.

Het protocol is opgesteld samen met gemeenten, politie, scholen, kinderopvangorganisaties en wolvendeskundigen. Het doel is om eenduidig te handelen bij een onverwachte ontmoeting met een wolf. De provincie wil daarmee voorkomen dat paniek ontstaat.

Drenthe wil sneller ingrijpen

Naast het protocol doet Drenthe ook een oproep aan het kabinet. De provincie wil dat de regels worden aangepast, zodat sneller kan worden ingegrepen als een wolf problematisch gedrag vertoont.

Zo wil Drenthe binnen 24 uur een wolf met paintballgeweren kunnen verjagen als die te dicht bij mensen komt. Ook moet het mogelijk worden om een 'probleemwolf' sneller af te schieten, bijvoorbeeld als die herhaaldelijk vee aanvalt, zelfs achter beschermende rasters.

De oproep volgt na meerdere incidenten, zoals een wolf die dichtbij mensen en honden kwam op het Dwingelderveld en aanvallen op schapen bij Beilen. In Drenthe leven momenteel vier wolvenroedels.

Hoe gevaarlijk is de wolf? In onderstaande video leggen we het je uit:

Hart van Nederland legt uit: hoe gevaarlijk is de wolf?
1:56

Hart van Nederland legt uit: hoe gevaarlijk is de wolf?

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.