Wolven bij scholen Drenthe: dit zijn de praktische adviezen

Scholen en kinderopvangorganisaties in Drenthe krijgen te maken met een speciaal wolvenprotocol. Aanleiding zijn meerdere meldingen van wolven in de buurt van scholen, onder meer in Ruinen en Zeijen, wat voor onrust zorgde.

Scholen hadden behoefte aan duidelijke regels. Daarom zijn er nu praktische adviezen opgesteld voor leerkrachten en begeleiders. Zo moeten kinderen binnen blijven als een wolf langere tijd bij het gebouw blijft en is het advies om kalm te blijven. Weglopen of rennen bij het zien van een wolf wordt juist afgeraden.

Het protocol is opgesteld samen met gemeenten, politie, scholen, kinderopvangorganisaties en wolvendeskundigen. Het doel is om eenduidig te handelen bij een onverwachte ontmoeting met een wolf. De provincie wil daarmee voorkomen dat paniek ontstaat.

Drenthe wil sneller ingrijpen

Naast het protocol doet Drenthe ook een oproep aan het kabinet. De provincie wil dat de regels worden aangepast, zodat sneller kan worden ingegrepen als een wolf problematisch gedrag vertoont.

Zo wil Drenthe binnen 24 uur een wolf met paintballgeweren kunnen verjagen als die te dicht bij mensen komt. Ook moet het mogelijk worden om een 'probleemwolf' sneller af te schieten, bijvoorbeeld als die herhaaldelijk vee aanvalt, zelfs achter beschermende rasters.

De oproep volgt na meerdere incidenten, zoals een wolf die dichtbij mensen en honden kwam op het Dwingelderveld en aanvallen op schapen bij Beilen. In Drenthe leven momenteel vier wolvenroedels.

