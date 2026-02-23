Wolf doodgereden op Putterweg bij Ermelo

Een wolf is maandagochtend doodgereden op de Putterweg, tussen Ermelo en Putten. Dat meldt Omroep Gelderland. Het dier zou zijn aangereden door een personenauto en overleed ter plaatse.

Het dier stak plotseling de weg over, waardoor de bestuurder het ongeluk niet meer kon voorkomen. De twee inzittenden raakten niet gewond, maar de auto liep flinke schade op. Een bergingsbedrijf heeft het voertuig afgesleept.

Stichting Wildaanrijdingen Nederland heeft de wolf opgehaald.