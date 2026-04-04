Minder meldingen van wolvenaanvallen op vee, oorzaak onduidelijk

Voor het eerst in jaren is het aantal meldingen van wolvenaanvallen op vee gedaald. In de eerste drie maanden van dit jaar kwamen er 255 meldingen binnen bij BIJ12, de organisatie die wolvenzaken afhandelt. In dezelfde periode vorig jaar waren dat er nog 385, blijkt uit een data-analyse van het ANP.

Van de 255 meldingen is in 112 gevallen bevestigd dat een wolf verantwoordelijk was. In drie gevallen kon dat niet worden vastgesteld, en 140 meldingen worden nog onderzocht. Vorig jaar werden in de eerste drie maanden nog 370 aanvallen aan wolven toegeschreven, een record dat dit jaar niet wordt gehaald.

In bovenstaande video zie je wat deskundigen zeggen over deze daling.