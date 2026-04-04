Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Minder meldingen van wolvenaanvallen op vee, oorzaak onduidelijk

Dieren

4 apr 2026, 10:47

Link gekopieerd

Voor het eerst in jaren is het aantal meldingen van wolvenaanvallen op vee gedaald. In de eerste drie maanden van dit jaar kwamen er 255 meldingen binnen bij BIJ12, de organisatie die wolvenzaken afhandelt. In dezelfde periode vorig jaar waren dat er nog 385, blijkt uit een data-analyse van het ANP.

Van de 255 meldingen is in 112 gevallen bevestigd dat een wolf verantwoordelijk was. In drie gevallen kon dat niet worden vastgesteld, en 140 meldingen worden nog onderzocht. Vorig jaar werden in de eerste drie maanden nog 370 aanvallen aan wolven toegeschreven, een record dat dit jaar niet wordt gehaald.

In bovenstaande video zie je wat deskundigen zeggen over deze daling.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Boeren willen de wolf laten bejagen, druk op kabinet groeit
Wolven bij scholen Drenthe: dit zijn de praktische adviezen
Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.